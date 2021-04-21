Певец решил напомнить о себе и пришел на 11 сезон "Голоса страны".

Экс-солист группы "Сальто назад" и участник "Голоса страны-11" Саша Таб поделился откровенными подробностями своей жизни.

Он употреблял наркотики, а первая передозировка произошла у него в 10 классе. Об этом Таб рассказал в программе ЖВЛ.

Тогда парня спасла музыка - он познакомился с рэпером Иваном Клименко, они создали группу "Сальто назад". В 2013 году у коллектива вышел первый альбом. Тогда же Саша устроил личную жизнь с художницей-постановщицей Юлей, через год у них родился сын Соломон.

Затем у Таба было участие в нацотборе на "Евровидение". Кода "Сальто назад" "пролетело", и это был новый переломный момент для певца.

Читайте такжеКатя Осадчая в ярком наряде произвела фурор (фото)"Когда в финале нас "слили", у меня были панические атаки. Мысли только были в голове, что это был последний наш шанс, больше не будет никакой жизни и проектов", - поделился он.

Затем в жизнь Саши вернулись наркотики и алкоголь, из-за чего и распалась группа "Сальто назад". И здесь начались проблемы в семье: Таб признался, что изменял жене, хотел побыть в свободных отношениях.

"Но ему хватило силы воли взяться за голову. А жене — хватило духа простить любимого. Ко всему второй раз вернуться к нормальной жизни после наркотического рецидива помогло чудо. По крайней мере так Саша называет младшую дочь Каю", - говорится в сюжете ЖВЛ.

"Кая нас всех в кучу связала обратно", - поделилась жена певца.

Участие Саши Таб в "Голосе страны-11"

В первый день "слепых прослушиваний" на "Голосе страны" звездных наставников удивил участник группы "Сальто назад" Саша Таб с песней "О, мама". Вокалист тогда вошел в команду MONATIK. Но в финальные выпуски он не прошел.

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Автор: Ольга Робейко