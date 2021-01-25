Первый день "слепых прослушиваний" на "Голосе страны" запомнился зрителям сильными вокалистами.

В это воскресенье на телеканале "1+1" состоялась грандиозная премьера "Голоса страны-11". Первый эпизод вышел накануне дня рождения звездной наставницы Тины Кароль, ее ярко поздравила команда проекта. Читайте такжеУтонченная Тина Кароль показала, как занимается в спортзале (фото)

"Голос страны-11": как прошел первый эфир

Первый день "слепых прослушиваний" на "Голосе страны" запомнился зрителям сильными вокалистами. Так, удивил звездных наставников участник группы "Сальто назад" Саша Таб с песней "О, мама". Вокалист пошел в команду MONATIK.

А в 21:00 прямо в съемочном павильоне "Голоса страны" тренеры и ведущие вместе со зрителями "1+1" посмотрели премьерный выпуск одиннадцатого сезона. Яркие эмоции, оживленные обсуждения тренеров и ведущих зрители могли увидеть параллельно с телеэфиром в прямой трансляции на Facebook и Instagram.

День рождения Тины Кароль

В конце съемок коллеги поздравили артистку прямо на сцене, подарив цветы, диетический морковный торт и спев вместе с залом праздничную песню. Певица была очень удивлена ​​и, не сдерживая эмоций, так прокомментировала сюрприз: "Голос страны" - это уже мой дом. Я уже не представляю своего дня рождения не на этой сцене".

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко