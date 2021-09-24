Шаламе и сам читал книжки Герберта.

Американский актер Тимоти Шаламе, исполнивший роль Пола Атрида в экранизации Дени Вильнева "Дюна", снялся для китайского Vogue.

Фото и видео со съемок уже появились на официальных страницах журнала и в профиле самого актера.

На этот раз Шаламе показался в сексуальной полупрозрачной майке с черными хулиганскими подтяжками.

На других кадрах актера переодели в черную кожаную жилетку.

В фотосессии стилисты также поэкспериментировали с волосами актера, сделав ему прическу в стиле "кислотного" панка.

Кроме того, издание отдельно обнародовало коллаж из фотографий домашнего архива Шаламе.

В интервью журналистам Шаламе заметил, что от съемок всегда получает только удовольствие, а еще вспомнил о богатом литературном наследии Фрэнка Герберта – автора серии про Пола Атрида.

Как оказалось, Шаламе сам читал книжки Герберта.

"Необычно в работе над "Дюной" то, что мы можем опираться на наследие Фрэнка Герберта, у нас есть возможность окунуться в невероятную книгу Фрэнка. И посмотрите, как это повлияло на фильмы, книги, видеоигры, на которых я вырос – будь то Halo, Gears of War или "Аватар". И это не классический рассказ, он не пытается утолить ваш аппетит поп-корном. Это почти по-библейски. Даже в том, что касается экранизации. Красота этой книги заключается не только в построении мира, но и в ее философии. Фрэнк Герберт был экологом до того, как стал писателем. Эти уроки все еще остаются актуальными и необходимыми сегодня", – ответил Шаламе.

Кроме того, актер откровенно рассказал, как чувствует себя на съемках.

"Когда вы играете, вы действительно должны быть этим персонажем. Делать что-то только ради того, чтобы сделать из себя что-то уникальное, – опасно. Подобные вещи не подходят для актера. Никто же в реальной жизни не думает: "О, я сейчас в кино, и мне надо сделать что-то интересное". Только если вы не участвуете в реалити-шоу, наверное", – добавил он.

"Дюна" – фантастический фильм Дени Вильнева по сценарию Эрика Рота, Джона Спайтса и Вильнева. В актерский ансамбль фильма входят Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Ксавьер Бардем и Стеллан Скашгорд.

Это первая из запланированных двух частей киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта, которая охватывает примерно первую половину книги.

Изначально выпуск фильма был запланирован на 17 декабря 2020 года, позже дату мировой премьеры перенесли на 1 октября 2021 года.

Автор: Виолетта Орлова