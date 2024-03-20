К счастью, с ним все хорошо.

Украинский боксер Вячеслав Узелков, который недавно публиковал фото и видео из больницы и говорил о серьезных проблемах со здоровьем, испугал сеть.

Он нашел фейковую новость о своей якобы смерти. В статье было прикреплено его фото и свеча, а затем текст о том, что родные опечалены трагическим известием о смерти спортсмена. Это Узелков решил показать у себя в Instagram и прокомментировал так:

"Вы считаете, что живы и живете в этом мире? Я считаю, что нет. Ваша жизнь как спичка, погорела без надобности и погасла".

Видео дня

А потом добавил, что он жив и все хорошо, однако догадывается, кто мог такую неправду о нем распространить.

"Да, я не умер, то сообщение, из изданий какой-то х*ени. Но знаю от кого пошел тот посыл. Так пусть она с тем и живет", - написал боксер, не называя имени виновника в фейке.

К слову, Вячеслав Узелков впервые в феврале показался с капельницей в руке. Затем мужчина писал, что он срочно поехал на скорой в Киев. А дальше заинтриговал сообщением о том, что его спортивная карьера закончилась в больнице Шалимова, а профессиональный спорт - это всегда инвалидность.

В начале марта его выписали из больницы, но потом он сообщил, что нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве. Затем спортсмен упрекнул экс-супругу за отсутствие общения с детьми, которые не интересовались ни разу состоянием здоровья отца.

Напомним, ранее боксер Вячеслав Узелков резко высказался в адрес Гордона и Демина.

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