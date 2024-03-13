Он считает, что Марина их настраивает против него.

Украинский боксер Вячеслав Узелков снова в публичном пространстве решил упрекнуть экс-супругу Марину Боржемскую.

Так 44-летний мужчина, который недавно публиковал фото из больницы и говорил о завершении своей карьеры, отметив, что профессиональный спорт - это всегда инвалидность, испытывает возмущение. Он отметил, что дети даже не обратили внимания на его плохое самочувствие и не интересуются жизнью отца. Причиной этого, по словам боксера, является Марина и ее настрой против него.

"Как вы считаете, это нормально? Моя бывшая так настроила детей, что им безразлично все, что со мной произошло", - написал Узелков у себя в Instagram.

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Интересно, что позже мужчина удалил эту сторис. Только потом написал слова благодарности судьбе за то, что снова смог полюбить другую женщину.

"Боже, спасибо, что не дал мне друзей. Спасибо, что дал мне жизненный урок. И спасибо, что дал мне встретить и снова полюбить", - подчеркнул боксер.

К слову, Вячеслав Узелков развелся с Мариной Боржемской в 2018 году после более 20 лет брака. У женщины было три выкидыша, однако позже все же у них родилось двое детей: сын Роберт, которому сейчас 15 лет и дочь Оливия, которой 12. Известно, что Узелков не участвует в жизни наследников и уже успел сделать предложение новой избраннице, которую не показывает публике.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, почему не уходила от Узелкова.

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