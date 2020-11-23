Белорусский музыкант Змитер Сосновский, лидер группы «Стары Ольса», выехал в Украину.
Читайте такжеДо свержения Лукашенко: Михалок присоединился к забастовке в БеларусиОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, он сей час находится в Киеве, в безопасности. Планирует заняться написанием мемуаров.
Как пишет издание TUT.by, 13 ноября Сосновского задержали в Клецке – он стоял в цепи памяти художника Романа Бондаренко, который умер вскоре после задержания силовиками. Позже ему был выписан штраф.
18 ноября музыкант вернулся домой в Минск, где узнал, что его разыскивают, неизвестные собирались ломать дверь его квартиры.
Группа «Стары Ольса»: что известно
Группа средневековой белорусской музыки. Появилась в 1999 году. Название группы происходит от реки в западной Могилевщине, протекающей через Кличевский район и на которой стоит город Кличев.
Коллектив поставил перед собой цель наиболее полно воссоздать музыкальные традиции Великого княжества Литовского, которые представляли собой синтез белоруской народной и придворной музыки.
Кроме проведения собственных театрализованных концертов, группа выступает на фестивалях средневековой культуры, рыцарских турнирах и фольклорных фестивалях.
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