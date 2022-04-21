Певица совсем не расстроилась, что ее лишили этого звания.

Украинская певица Злата Огневич поделилась новостью о том, что руководство оккупированного Крыма решило лишить ее звания "Заслуженная артистка Крыма".

Она отметила, что рада быть в списках "лишенных" вместе с боксером Александром Усиком.

"Крым - это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных"", - написала Злата.

Также Злата выразила недоумение тем, что ее лишили этого звания только сейчас, ведь она с 2014 года осуждала войну и аннексию Крыма.

"Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом", – добавила певица.

Напомним, ранее Злата Огневич чувственно исполнила "Рідна мати моя".

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