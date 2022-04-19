Певица заворожила проникновенным исполнением.

Украинская певица и участница второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич исполнила песню "Рідна мати моя". Видео своего исполнения она выложила в Instagram-блоге.

Злата исполнила композицию под аккомпанемент фортепиано. Огневич призвала своих фанатов думать о победе Украины в этой войне, ведь она непременно будет в ближайшее время.

Отметим, отец Златы Огневич - врач. В такое непростое время он принял решение мобилизироваться и спасать раненых военных, медиков, гражданское население. Данную информацию звезда подтвердила в одном из своих интервью.

Напомним, Злата Огневич планирует родить ребенка после победы Украины. Певица также заявила о готовности выйти замуж.

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