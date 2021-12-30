Певица предстала в мини-платье и на каблуках.

Украинская певица Злата Огневич снялась в новой фотосессии и уже показала первые снимки.

В кадре звезда позировала в белом мини-платье с глубоким декольте. Дополнила она образ длинными серьгами и бежевыми лодочками на высоком каблуке.

Читайте такжеДаша Квиткова показала себя после пластической операцииИнтересно, что благодаря глубокому вырезу в зоне декольте можно рассмотреть грудь певицы. При этом девушка никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру и регулярно показывает фотографии в таких соблазнительных образах.

"Волшебная и красивая", "Блеск", "Шикарная", "Весна в твоих глазах, лето в характере, стиль в образе и женственность в каждом жесте", "Как всегда, прекрасна и секси", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки".

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