Злата Огневич посетила финал шоу "Україна має талант" с Димой Шевченко и Максом Тарапатой.

Украинская певица Злата Огневич 25 декабря пришла на финал шоу "Україна має талант" в компании участников второго сезона романтического реалити "Холостячка".

Вместе с ней были Макс Тарапата, с которым она стала чаще общаться после разрыва с Андреем Задворным, и Дима Шевченко, которому она отказала в финале "Холостячки".

"Какая крутая компания! Девочки, не завидуйте", - подписала фото Огневич.

Читайте такжеЛеся Никитюк публично сняла бюстгальтер в шоу "Хто зверху" (видео)Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич неожиданно для многих зрителей выбрала Андрея Задворного. Фаворит многих женщин Дмитрий Шевченко покинул проект в слезах.

Сразу после финального выпуска Злату и Андрея "атаковали" в сети, многие не верили в искренность их чувств.

В эфире пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" стало известно, что Злата Огневич и Андрей Задворный расстались. Оказалось, что инициатор расставания - мужчина, у него прошли чувства к "холостячке".

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