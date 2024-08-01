Война сильно повлияла на организм певицы.

Известная украинская певица Злата Огневич пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка объяснила, как постоянные обстрелы россиян повлияли на ее организм.

После очередной атаки оккупантов по Украине в ночь на 31 июля исполнительница задумалась над тем, какой вред наносят взрывчатые вещества украинцам. Поэтому, Огневич решила пройти медицинское обследование.

Она была удивлена и одновременно напугана результатом. В своем Instagram Злата рассказала, что врач обнаружил в ее организме большую дозу тяжелых металлов, в частности, ртуть. Их количество значительно превышало норму. Дело в том, что продукты распада, которые образуются после сбивания ракет или дронов, буквально оседают в организмах людей.

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Однако исполнительница не расстраивается и планирует серьезно заняться своим здоровьем. Это она посоветовала сделать и своим подписчикам.

"Мне кажется, мы только сейчас начинаем понимать и чувствовать, как война повлияла на наше здоровье. Вот, например, пришли результаты моих обследований, в принципе все в порядке, но тяжелых металлов (в том числе ртути) более 60%. Как мне объяснил врач, ракеты и все, чем нас обстреливают, когда их сбивают, продукты распада, они же никуда не деваются. Все это оседает в нашем организме", - отметила Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала побег Олега Винника за границу. Певица ответила, как относится к артистам, которые покинули Украину.

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