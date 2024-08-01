Известная украинская певица Злата Огневич пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка объяснила, как постоянные обстрелы россиян повлияли на ее организм.
После очередной атаки оккупантов по Украине в ночь на 31 июля исполнительница задумалась над тем, какой вред наносят взрывчатые вещества украинцам. Поэтому, Огневич решила пройти медицинское обследование.
Она была удивлена и одновременно напугана результатом. В своем Instagram Злата рассказала, что врач обнаружил в ее организме большую дозу тяжелых металлов, в частности, ртуть. Их количество значительно превышало норму. Дело в том, что продукты распада, которые образуются после сбивания ракет или дронов, буквально оседают в организмах людей.
Однако исполнительница не расстраивается и планирует серьезно заняться своим здоровьем. Это она посоветовала сделать и своим подписчикам.
"Мне кажется, мы только сейчас начинаем понимать и чувствовать, как война повлияла на наше здоровье. Вот, например, пришли результаты моих обследований, в принципе все в порядке, но тяжелых металлов (в том числе ртути) более 60%. Как мне объяснил врач, ракеты и все, чем нас обстреливают, когда их сбивают, продукты распада, они же никуда не деваются. Все это оседает в нашем организме", - отметила Огневич.
Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала побег Олега Винника за границу. Певица ответила, как относится к артистам, которые покинули Украину.