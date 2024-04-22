Певица со слезами на глазах рассказала о службе отца, который лечит раненых на передовой.

Известная украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своем отце-пенсионере. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ. Он спасает жизни раненым на Харьковском направлении.

Злата Огневич поделилась, что после 24 февраля 2022 года планировала вывезти родителей в более безопасное место, однако ее папа не согласился. Леонид Григорьевич - боевой медик. Он решил стать на защиту страны, леча военных на фронте.

"Он у меня врач и спас очень много человеческих жизней. Когда началось полномасштабное вторжение, я хотела отвезти его с мамой в безопасное место, но папа сказал, что он никуда не будет уезжать из своего дома", - сказала певица.

По словам артистки, сейчас ее отец работает в госпитале, где и оказывает медицинскую помощь травмированным. Огневич со слезами на глазах призналась, что за полгода службы на фронте, она не узнала папу. Дело в том, что Леонид переживает за каждого бойца, и это сильно влияет на его моральное состояние:

Сейчас он находится в Харьковской области, работает и помогает нашим ребятам, которых привозят с фронта. Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций.

Несмотря на все сложности, Злата заверила, что гордится решением отца. В свои 65 лет он давно должен был отдыхать на пенсии, но Леонид продолжает помогать.

"Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами он стал еще сильнее", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее стало известно, что Злата Огневич беременна первенцем.

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