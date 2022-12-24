Подписчики заинтересовались параметрами певицы, и она решила откровенно ответить на их вопросы.

Известная украинская певица Злата Огневич часто общается со своими подписчиками в Instagram. Она охотно отвечает на все их вопросы. Сейчас у звезды спросили о том, чем она питается и сколько весит, ведь в кадре она выглядит миниатюрной и очень стройной.

Так, Огневич решила показать содержимое холодильника. Судя по кадрам, у нее есть яйца, лук, масло, капуста, орешки, а также майонез. Звезда подчеркнула, что майонез не употребляет на постоянной основе, но недавно решила приготовить любимый салат из детства, и добавила туда этот "запрещенный продукт".

Касательно своих параметров певица ответила так:

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"Обычно я ношу S, или XS. Но если хочется супер oversize, я выбираю L, иду в мужской магазин, покупаю там себе худи, потому что таких худи вы в женском точно не найдете".

Своего веса Злата не знает, потому что давно не взвешивалась. Но заметила, что любимая одежда стала для нее слишком большой. Это неудивительно, ведь из-за стресса последний год она питается два раза в день.

"Я не знаю, сколько я вешу, но точно могу сказать, что все мои джинсы, брюки очень свободные на мне. Уже не хватает дырочек на поясе, чтобы его затягивать, потому что джинсы спадают. Мой организм реагирует на стресс так. Почти год я ем два раза в день. Я сначала как-то об этом переживала, а потом забила на это все. И думаю, что это лучше, чем заедать стресс, есть по шесть раз, как мои друзья это делают", - резюмировала Злата.

Напомним, Злата Огневич ответила, есть ли на "Холостяке" сценарий.

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