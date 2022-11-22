Певица принимала участие во втором сезоне шоу "Холостячка". Поскольку у проектов одна команда, она хорошо знакома с процессом проведения съемок.

Певица Злата Огневич ранее была главной героиней шоу "Холостячка". К сожалению, ей не удалось найти любовь - в финале она выбрала Андрея Задворного, который через полтора месяца ее бросил. Сейчас ходит достаточно много слухов о том, что у всех участников есть сценарий, по которому они работают. Вот как это прокомментировала Злата в интервью для "Триматись своїх":

"Я верила, потому и пошла туда. Для меня был пример – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Очень крутая и хорошая пара. К тому времени я решила искать любовь под прицелом камер, потому что вся моя жизнь и так проходит перед камерами".

Огневич добавила, что она очень страдала после разрыва с Задворным, поэтому это точно был не сценарий.

"Андрей мне понравился с первой вечеринки. Я выделила для себя нескольких мужчин, которые были близки по духу, и он мне понравился по-настоящему. Я по-настоящему влюбилась, летала на крыльях счастья в тот вечер, когда сказала ему "да", когда он мне предложил руку и сердце", - добавила артистка.

Злата резюмировала, что не жалеет о своем участии в шоу даже несмотря на то, что крепких отношений ей построить не удалось.

"Это была такая сказка в моей жизни, и я благодарна, что на тот момент испытала эти чувства", - сказала звезда.

Напомним, в сети выяснили, что участница "Холостяка" уже искала любовь на иностранном шоу.

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