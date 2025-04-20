Артистка публично обратилась к поклонникам в большой праздник.

Сегодня, 20 апреля, в Украине и во всем мире христиане отмечают Пасху - один из самых больших церковных праздников. Не обошла стороной этот праздник и народная артистка Украины София Ротару, от которой в последнее время получить известие - это большая редкость.

Не секрет, что сейчас исполнительница вообще не появляется на публике, а последний пост в соцсетях она сделала еще в 2022 году. Однако по случаю светлого праздника она решила сделать исключение и вышла на связь в сети.

На своей странице в Instagram знаменитость обратилась к подписчикам и оставила сообщение для них. Певица опубликовала первое за долгое время фото, на котором похвасталась праздничной выпечкой - пасхой - и пасхальными яйцами. Стол Софии Михайловны был украшен пасхальными кроликами из керамики и букетом цветов красного и желтого цветов.

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Ротару поздравила украинцев с праздником. Она написала на своем кадре: "Христос Воскрес!".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину звезда сцены избегает публичности. Она прекратила концертную деятельность и больше не выпускает новых песен. Также неизвестно, где она сейчас живет. Однако поговаривали, что артистка выехала в Италию, где приобрела себе виллу. Время от времени исполнительница приезжает в Украину, чтобы встретиться с родными и побывать на могиле покойного мужа. Она никак не комментирует войну в Украине, но иногда реагирует в соцсетях на обстрелы оккупантов.

Напомним, ранее народный артист Украины раскрыл, как Ротару хотела разрушить карьеру украинской певицы. Вадим Крищенко рассказал историю, как звезда не поддержала свою землячку Лилию Сандулесу. Произошло это во время одного из музыкальных фестивалей. Тогда знаменитость отказалась помогать коллеге и запретила другим поддерживать ее.

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