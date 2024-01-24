Артистке идет короткая длина волос.

Украинская певица Злата Огневич решилась на кардинальные перемены во внешности. Артистка сходила в салон красоты, где ей обрезали ее длинные волосы.

Теперь знаменитость будет носить каре. А вот свой цвет волос Злата решила оставить. Поэтому она, как и прежде, будет темненькой.

Заметно, что такое перевоплощение очень понравилось Огневич. Она поделилась с поклонниками радостным фото, на котором широко улыбается.

Видео дня

Стоит отметить, что Злата уже не первый раз меняет образ. Ранее она ходила с кудряшками, а был период, когда артистка носила каре, но в цвете блонд.

С чем связаны такие изменения стиля - неизвестно, однако Злата неоднократно намекала на то, что в ее жизни происходит что-то очень интересное.

Напомним, ранее Злата Огневич засветилась в нежных объятиях мужчины. Они с трепетом касались друг друга на видео, которе было приурочено премьере новой песни артистки.

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