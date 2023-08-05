Украинская актриса Анна Кошмал поразила поклонников. Она показала новые фото, для которых примерила необычный образ.
Так, звезда "Сватов" позировала в нежном платье светлого цвета с интересными рукавами и ярким цветочным принтом. Актриса обнажила плечи, а корсажный верх платья подчеркнул талию и зону декольте.
Для женственного образа Кошмал выбрала обычную прическу, она просто распустила волосы. Кроме этого, актриса отказалась от яркого макияжа. Натуральную красоту звезды подчеркнул едва заметный блеск для губ.
В описании к фото Кошмал напомнила, кого нужно благодарить за возможность прожить еще один день. Актриса обратилась к военным, которые нас защищают.
"Спасибо каждому и каждой, кто защищает наш покой", - отметила звезда.
В комментариях под новыми фото Кошмал начался "пожар". Актриса свела фанов с ума своей красотой, а потому ее буквально "забросали" комплиментами. Пользователи пишут:
- "Королева!"
- "Очень красивая, просто нереально"
- "Нежность и красота - вы неотразимы".
Напомним, недавно Кошмал очаровала летними фото в мини-юбке с вырезом. Актриса следит за фигурой, а потому может похвастаться стройными ножками.