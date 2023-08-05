Актрису "забросали" комплиментами, поклонники едва сдерживают эмоции.

Украинская актриса Анна Кошмал поразила поклонников. Она показала новые фото, для которых примерила необычный образ.

Так, звезда "Сватов" позировала в нежном платье светлого цвета с интересными рукавами и ярким цветочным принтом. Актриса обнажила плечи, а корсажный верх платья подчеркнул талию и зону декольте.

Для женственного образа Кошмал выбрала обычную прическу, она просто распустила волосы. Кроме этого, актриса отказалась от яркого макияжа. Натуральную красоту звезды подчеркнул едва заметный блеск для губ.

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В описании к фото Кошмал напомнила, кого нужно благодарить за возможность прожить еще один день. Актриса обратилась к военным, которые нас защищают.

"Спасибо каждому и каждой, кто защищает наш покой", - отметила звезда.

В комментариях под новыми фото Кошмал начался "пожар". Актриса свела фанов с ума своей красотой, а потому ее буквально "забросали" комплиментами. Пользователи пишут:

"Королева!"

"Очень красивая, просто нереально"

"Нежность и красота - вы неотразимы".

Напомним, недавно Кошмал очаровала летними фото в мини-юбке с вырезом. Актриса следит за фигурой, а потому может похвастаться стройными ножками.

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