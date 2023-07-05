Актриса впечатлила поклонников, поэтому они засыпали ее комплиментами.

Украинская актриса Анна Кошмал произвела фурор в сети новыми фотографиями на фоне зеленых растений. В кадре она позировала в стильном костюме - молочном топе и мини-юбке с вырезом на бедре.

Знаменитость распустила волосы, а на лицо нанесла легкий макияж. К тому же она дополнила свой образ лаконичными украшениями. В целом ее "лук" получился очень женственным и в то же время откровенным.

"Муза в саду", - подписала фото Анна.

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Что пишут пользователи сети

"Вау, какая невероятная красота"

"Прекрасная"

"Волшебная"

"Очень красиво и естественно"

"Просто вау"

Чем известна Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса, сыгравшая главные роли во многих сериалах. Среди них "Сашка", "Сваты", "Хороший парень", "Село на миллион" и другие.

Кроме того, недавно артистка сказала, что ранее соглашалась на много подобных ролей, однако сейчас она больше не хочет этого делать. Поэтому теперь отбор будет жестче.

Напомним, ранее Анна Кошмал из "Сватов" свела с ума снимком в белом платье.

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