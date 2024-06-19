Арам Арзуманян рассказал, как пережил это.

Украинский актер и комик, звезда сериала "Скажене весілля" Арам Арзуманян рассказал о потере детей. Знаменитость поделился, как пережил сложный период и решился на рождение детей после этого.

Юморист признался, что трижды переживал самую большую потерю в жизни. По его словам, это был самый сложный период для него и его жены Кристины. У женщины трижды замирала беременность в первом триместре. Это было в период с 2013 по 2015 год.

Арам рассказал, что он постоянно поддерживал любимую и не показывал свою боль, чтобы не расстраивать ее еще больше. Он убежден, что именно это помогло им пережить горе.

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"Как раз через поддержку и надо переживать это. Самому очень больно, просто не находишь места. Она никогда не видела, чтобы я из-за этого плакал. Возле нее я был максимально сильный, поддерживал, я говорил, что мы найдем выход, все будет хорошо, главное твое здоровье", - отметил актер.

Арзуманян признался, что неоднократно жена ему говорила, что больше не сможет иметь детей. Также она постоянно подчеркивала, что якобы неполноценна и ненужна.

"Это просто разрывает сердце, разрывает тебя изнутри, но ты должен держаться терпеть и ее вдохновлять, быть рядом. Потом какой-то момент найдешь - пошел поплакал себе. Я искал ответы тогда везде. Потому что врачи ничего не знают что делать, анализы никто не знает что делать, опытные супервзрослые не знают что делать. Я даже к колдунам ездил", - указал знаменитость.

Юморист говорит, что именно он стал инициатором поиска путей решения проблемы. Он в очередной раз подчеркнул, что смерть детей была трагедией не только для Кристины, но и для него:

Я внутри плакал, но я не показывал что я плачу. Я постоянно я показывал что я сильный и я вытащу тебя из этой ситуации. Понимал, что моя поддержка ей сейчас просто сверхважна. В мыслях вообще там не было такого что там найти кого-то другого. В этом и сила - поддержка именно мужчины.

Личная жизнь Арзуманяна - что известно

Знакомство Кристины и Арама произошло на остановке общественного транспорта, когда девушке было 18 лет, а актер еще не был известным. У них случилась любовь с первого взгляда. Через несколько лет пара обручилась. Вместе они уже 11 лет.

В сентябре 2016 года у супругов родился первенец - дочь Анаит. Через несколько лет на свет появился сын Тигран. Вторые роды были очень сложными, поэтому Арзуманян решил, что больше любимая не будет рожать детей для собственной безопасности.

Напомним, ранее жена Арама Арзуманяна рассказала о трудностях в отношениях.

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