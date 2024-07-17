Путинистка в очередной раз поддержала нападение РФ на Украину.

Российская актриса, звезда сериала "Ранетки" Валерия Козлова наговорила бреда об украинцах. Путинистка показала свою сущность, поддержав полномасштабное вторжение России в Украину.

Во время интервью одному из пропагандистских пабликов Козлова делилась размышлениями о войне. Она в очередной раз "пробила дно", сказав, что все, кто живет в Украине, - русские.

Более того, экс-"ранетка" сказала, что граждане, которые выехали с оккупированных территорий, или эмигрировали из РФ, - это уже не их люди. В дополнение, фанатка Путина выдала, что в Украине людям выдали паспорта, но на самом деле они не украинцы. По ее словам, они якобы забыли о своих корнях.

"Все, кто должен уехать, они уехали. Это не наши люди! Как написано в Библии: "Время жатвы, отделение зерен от плевел". Часто у всех такая мысль: "А чего мы туда лезем? Это нас как касается?" Да, чужая страна, но это наши люди, там русские живут. Все мы были русскими. Это в какой-то момент эта страна отделилась, и им паспорта дали с национальностью "Украина". Они забыли свои корни", - наплела Козлова.

К слову, отец звезды 2000-х родом из Черкасс. Однако сама актриса, которая рассказывала о корнях, вероятно, забыла о своих. Она гордится, что живет в стране-агрессорке. Валерия регулярно выражает свою поддержку действиям Кремля и однажды она даже опубликовала фотографию диктатора, назвав его лучшим президентом. Предательница также всячески помогает оккупантам на фронте. В частности, собирает средства для них и присылает помощь захватчикам.

Напомним, ранее экономист Александр Роднянский расстался со звездой "Ранеток" из-за войны в Украине.

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