Причиной разрыва стала антивоенная позиция Роднянского.

Экономист Александр Роднянский, который в 2019 году стал советником президента Украины Владимира Зеленского, развелся со своей супругой, российской актрисой Яниной Студилиной.

Звезда "Ранеток" в интервью Woman Hit рассказала, что причиной разрыва их отношений стала антивоенная позиция Роднянского. Сама Студилина предпочла жить и работать в РФ, в то время как Роднянский решил остаться в Европе, куда он переехал много лет назад.

"Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший муж выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья", – сказала актриса.

Известно, что в браке у них родилась дочь Анна, которая осталась со своей мамой в России.

Отметим, Янина Студилина прославилась благодаря роли стервы Полины Зеленовой в российском молодежном сериале "Ранетки". В 2008 году она вышла замуж за Александра Роднянского. Известно, что экономист жил в Европе, поэтому какое-то время у них были отношения на расстоянии. Позже Студилина переехала к своему супругу.

Карьера актрисы в Европе не задалась. Такого успеха как после "Ранеток" у нее не было. Поэтому она рвалась обратно в Россию. По словам Янины, в их семье неоднократно возникал вопрос переезда, но Александр отказывался ехать в Россию.

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