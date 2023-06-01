Актер показал, как выглядят машины и техника, которые сгорели во время активных боевых действий в Киевской области.

Известный актер Миша Коллинз, который поддержал Украину и стал амбассадором платформы United24, поделился новыми фото из Киева. Звезда "Сверхъестественного" показал машины, которые сгорели во время российских обстрелов.

Коллинз отметил, что подсолнухи, которыми разрисовали разбитые авто, символизируют надежду. Также он оставил ссылку на сбор средств для Украины.

Помимо этого актер показался возле ржавых противотанковых ежей, которые уже стали инсталляцией. Возле них оставил свои граффити легендарный уличный художник Бэнкси. Он нарисовал на бетонных блоках детей, которые будто катаются на ежах.

Видео дня

В комментариях украинцы поблагодарили Коллинза за то, что он поддерживает нашу страну. Впрочем, не обошлось без россиян. Они "бьются в истерике" и пишут негативные комментарии.

Россияне пытаются оскорбить Коллинза и продвигать кремлевские нарративы. Впрочем, актер не реагирует на негативные комментарии. Вместо него это делают другие пользователи сети, которые шутят над "истерикой" россиян.

Пользователи пишут:

"За эти несколько дней столько вижу комментов от россиян об "отписке", а у Миши как было 4.7 млн (подписчиков - УНИАН), так и осталось. Много же он потерял от того, что мусор сам себя вынес"

"Я не знаю, кому больше завидовать: Владимиру Александровичу или Мише?"

"Комментарии разочарованных россиян через 3,2,1".

Как Миша Коллинз поддержал Украину

Недавно актер намекнул на то, что планирует поехать в Украину. Он и другие звезды "Сверхъестественного" показались на фоне флага нашей страны. Впоследствии стало известно, что Коллинз уже в Киеве. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что Коллинз стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование". Он планирует посетить Черниговскую область и подчеркивает необходимость помогать Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: