Юморист поделился фотографией с избранницей после помолвки.

Известный украинский юморист, ведущий и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский сообщил, что женится во второй раз. Артист, который меньше года назад развелся с бывшей женой, сделал предложение новой избраннице.

Радостной новостью знаменитость поделился на своей странице в Instagram. Шоумен опубликовал новые кадры с возлюбленной - бизнесвумен Елизаветой. На романтических снимках пара позировала на камеру на улице.

Они держались за руку, а также сделали селфи, вероятно, сразу после помолвки. Елизавета в свою очередь продемонстрировала роскошное кольцо, которое получила от избранника.

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Когда именно девушка сказала "да" юмористу - неизвестно. Константиновский не стал раскрывать никаких подробностей помолвки с предпринимательницей. Он лишь оставил ссылку на сбор для украинских защитников и отметил, что задонатив, украинцы могут их поздравить с новым этапом в отношениях.

К слову, ведущий закрутил роман с Елизаветой в 2023 году, но известно об их отношениях стало только в 2024-м. Пара познакомилась в социальной сети Tinder. Для юмориста это уже второй брак. Ранее он был женат на Владисловой. Однако их брак дал трещину во время пандемии COVID-19, а уже во время полномасштабного вторжения, в частности, в марте 2024-го супруги официально развелись.

Напомним, ранее Фима Константиновский рассказал о конфликте с Олей Поляковой. Несколько лет назад, когда юморист выступал с командой "Днепр" на "Лиге смеха", судьей была певица. Тогда она не проголосовала за них, и команда не прошла в финал. Комик был обижен на звезду, но сейчас изменил свое мнение об артистке.

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