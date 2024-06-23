Фима Константиновский заявил, что изменил свое мнение о певице.

Известный украинский ведущий, юморист, звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский высказался о певице Оле Поляковой. Он рассказал о ссоре с ней и объяснил, что его возмутило в поведении исполнительницы.

Несколько лет назад, когда Фима выступал с юмористической командой "Днепр" на "Лиге смеха" судьей как раз была Полякова. Участники не прошли в финал проекта. Их судьбу тогда решала артистка и она не проголосовала за них. Именно это стало причиной конфликта знаменитостей.

"Мы, когда играли с командой Днепр в "Лиге смеха", мы пошли в полноценный сезон. И мы договорились между собой, если мы вылетим из-за того, что мы забили, то это будет честно, но если вылетим несправедливо, то это будет грустно. Так и получилось, Полякова не встала. Я считаю, это было незаслуженно, и она решила, что на ней ответственность за то, как будет дальше двигаться шоу. Мы перемывали ей кости сутки. И на следующий день Катя Кухар попросила меня на "Танцах со звездами" что-то снять для ее Instagram. Я поднимаюсь на балкон и там Полякова. Сразу подлетаю. Была пассивная агрессия. Мы поссорились даже. Я ее вывел", - поделился юморист.

Однако недавно конфликт знаменитости уладили. Константиновский говорит, что изменил свое мнение о певице и больше не держит зла на нее. Он увидел, что исполнительница стала другой и был положительно удивлен ее поведением.

"Когда мы были на "Кто знает?", я увидел, что что-то изменилось. Увидел, как бескомпромиссные звезды начали понимать, что это не навсегда. И тогда она сказала в кадре: "Спасибо, что пригласили". Это важно на самом деле. Звезды видят, что происходит и что все меняется. Уже Горбунов не все ведет, а Тина Кароль не везде поет. Это такой отбор сейчас. Людям важно, чтобы люди были сознательные, которые ведут, поют или на экране. Чтобы они адаптировались под ситуацию. Поэтому "Спасибо, что пригласили" от Поляковой". Я прям был удивлен это услышать", - добавил Фима.

Напомним, ранее Фима Константиновский со слезами рассказал о гибели звезды "Лиги смеха" на войне.

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