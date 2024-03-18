Они расстались еще в 2021 году.

Звезда "Лиги смеха" и телеведущий Фима Константиновский официально развелся с женой. Еще в прошлом году он сказал, что они с Владой не вместе с 2021 года, однако оформить все документы им удалось только совсем недавно.

По словам Фимы, они с Владой остались в хороших отношениях и даже поддерживали друг друга.

"Я только недавно официально развелся. Мы расстались с бывшей женой осенью 2021 года. Остались в прекрасных отношениях, поддерживали друг друга, когда началась полномасштабная война. Но официально развелись неделю назад", - рассказал Константиновский в интервью kp.ua.

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Кроме того, телеведущий рассказал, что после развода встретил свою любовь. Его избранницей стала девушка Юлия. По словам Фимы, благодаря ей он стал более нежным и романтичным.

"Ты начинаешь ценить моменты, думать, что можно где-то и не поссориться. Говорить о том, что чувствуешь. Все должно быть честно и прозрачно", - сказал ведущий.

Напомним, ранее звезда "Танцев со звездами" расстался с женой после 11 лет брака.

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