Сопонару призналась, что праздник был таким, как она мечтала.

Известная украинская юмористка, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару, которая в мае вышла замуж за иностранца, впервые показала фото со свадьбы. Праздник был тайным, поэтому кадрами знаменитость решила поделиться только сейчас.

Праздник молодоженов состоялся в родных для актрисы Черновцах. Среди приглашенных были только родные и друзья пары. Ирина и ее муж Рис выбрали для себя стильные образы на свадьбу, а невеста даже успела сменить два платья за вечер. Ранее Сопонару рассказывала, что одежду для них создали украинские дизайнеры.

Для торжественной части артистка выбрала длинное белое платье с вельоном, а затем переоделась в короткое бежевого цвета. В то же время Рис выбрал для себя классический черный костюм, который дополнил бутоньеркой.

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Супруги также показали свой большой праздничный торт. Он был трехъярусным и был украшен декорациями в форме цветов. Первый танец пары сопровождался дымовыми спецэффектами, что создавало романтическую атмосферу в зале.

В подписи к кадрам Ирина отметила, что свадьба была прекрасной и именно такой, как она хотела. Знаменитость выразила благодарность украинским защитникам за возможность отпраздновать важное событие.

"Ну что ж, этот день позади. И мы теперь семья! Хотим поблагодарить всех, кто приложил душу и сердце, чтобы наш день был невероятным. Во-первых, хотим поблагодарить наших защитников и защитниц, ведь именно благодаря вам, наш праздник, имел возможность произойти", - указала юмористка.

К слову, Сопонару с британцем Рисом закрутила роман в 2021 году. В начале 2022 года, когда началась полномасштабная война, они решили жить вместе. Пара не выезжала из Украины и планирует свою жизнь в Киеве.

Напомним, ранее муж-иностранец Ирины Сопонару ответил, почему остался в Украине.

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