Жители страны-агрессора бьются в истерике.

Известный российский актер, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, который осудил нападение России на Украину и уехал из РФ, презентовал новое стихотворение. В нем знаменитость заявил, что его родина сейчас находится в так называемом плену, чем не на шутку разозлил россиян.

В своей поэзии Назаров поделился мыслями, какой он видит Россию мечты, и за что воюет после эмиграции во Францию. Артист верит, что путинский режим развалится.

"Я борюсь за родную отчизну. Не за ту, что сегодня в плену, не за ту, что в объятиях марксизма, задыхаясь, летела ко дну. Не за ту, что пороли кнутами, рвали ноздри, презрев ноготу, что, бунтуя, горела кострами. Я борюсь за Россию не ту. Не за ту, что за барскую милость, крепостное любила ярмо. А за ту, что еще не сложилась и не смыло несчастье клеймо", - зачитал строки своего стихотворения Назаров.

Этими словами Дмитрий в очередной раз подчеркнул, что он против законов и обычаев, царящих в РФ. В то же время всех россиян, которые продолжают жить по правилам Кремля, он называет "рабами", которые готовы ради так называемого господина пойти на все что угодно.

"Я за родину ту, что воспета дикой, сказочной, русской молвой, и слезами восторга поэта, и мечтой о любви вековой. Объясняю жестоко и прямо всем, кто это не в силах понять, ведь у каждого есть своя мама, так при чем же здесь родина-мать? Не отчизна нас судит, а судьи. Наша родина нежно груба, территория, жизнь и все люди, значит, родина – это судьба. Нет ни мать, ни дитя пропаганды, наша родина – это судьба. Я враньем перекормлен по гланды, крест положено класть ото лба", - так завершил свою поэзию артист.

Такой стих не понравился россиянам, пропагандирующим кремлевские нарративы, и они захейтили актера. Оккупанты резко высказались в сторону Назарова и даже назвали его "тараканом":

"Даже слушать не собираюсь этого таракана. Тошнит от него".

"Если бы не "СВО", так и писал бы стишки в стол про погоду и природу, а так вещает на весь мир".

"Степень безумия просто клокочет".

"И много дают за это денег американских? По центу за строчку? Тогда понятно для чего этот бесконечный конвейер стихоплетства".

К слову, Дмитрий в начале полномасштабного вторжения выступил против российской агрессии. Из-за этого его уволили из театра имени Чехова, где он работал много лет. Вскоре артист рассказал о травле и угрозах в РФ. После эмиграции в Европу он часто высказывается о войне и осуждает действия захватчиков.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрию Назарову хотят "закрыть рот" в РФ. Актера оштрафовали.

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