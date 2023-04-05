Поводом для штрафа в РФ назвали песню "Хотят ли русские войны", которую год назад спел Назаров.

Российскому актеру Дмитрию Назарову пытаются "закрыть рот" в РФ. Его оштрафовали за "дискредитацию армии" оккупантов.

Как сообщает "Медиазона", поводом для штрафа стало видео, которое Назаров записал вместе со своей женой еще год назад. Тогда актер спел песню "Хотят ли русские войны".

Теперь же Тверской суд Москвы присудил Назарову штраф в размере 50 тысяч рублей (около 23 тысяч гривень). Заседание проходило без актера.

"Сам актер на суде не присутствовал и передал через адвоката, что своей вины не признает. Вопреки практике всех предыдущих подобных дел, на заседании присутствовал прокурор Максим Демин", - отмечает издание.

Реакция Назарова

Ранее Назаров уже прокомментировал судебные разбирательства. На своем YouTube-канале он записал стихотворение о "дискредитации армии" РФ и высмеял попытки оккупантов "спасать свою честь".

"Спасенье армии судами - дискредитация и есть. Даете штрафы, сроки шьете. За что? Виновным без вины. Похоже вы, ребята, врете, что труд ваш важен для страны", - заявил Назаров.

Песня "Хотят ли русские войны" в исполнении Назарова

Напомним, ранее Назаров раскрыл отношение Нагиева к войне РФ против Украины.

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