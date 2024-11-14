Анна Сагайдачная стала настоящей звездой сети.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная откровенно рассказала о своих заработках во время войны. Артистка рассекретила, какой дополнительный доход во время войны у нее есть, кроме актерства.

Как известно, кинозвезда сообщила, что во второй раз станет мамой. Из-за беременности актерская карьера пока что на паузе. Анна пока не получает предложений о съемках в картинах. Знаменитость призналась, что из-за этого она начала искать она источники заработка. Сагайдачная решила создать аккаунт в соцсети TikTok и попробовать себя еще в этой сфере.

Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "Утро в Большом Городе". По ее словам, идею с TikTok и его монетизацией подбросили ей коллеги из киноиндустрии, которые уже зарабатывают в соцсети.

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"TikTok это вообще отдельный мир, о котором очень мало говорят и мало кто знает. Там даже есть несколько украинских актеров, которые собственно мне это и подсказали. Я начала вести прямые эфиры в TikTok, которые стали очень популярными", - рассказала актриса.

Сагайдачная поделилась, что она ведет прямые трансляции в TikTok, которые монетизируются, именно таким образом она и зарабатывает в соцсети. Знаменитость указала, что иногда она зарабатывала онлайн значительно больше, чем в кино.

"Я могу сказать, что все зависит от недели или месяца. Но бывали месяцы, когда я зарабатывала гораздо больше, чем могла бы в кино", - добавила кинозвезда.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная призналась, почему развелась с мужем. Актриса поделилась, что это решение было нелегким для нее.

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