Анна рассказала, что решение о разводе принимала долго.

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая недавно объявила о второй беременности, откровенно рассказала о разводе с бывшим мужем Евгением Третьяком и новых отношениях. Об этом актриса сообщила на проекте "Утро в большом городе".

Актриса призналась, что решение о расторжении брака было непростым и вызревало в течение длительного времени.

"Это было мое решение, скажу так, и оно формировалось не один год. Я и мой бывший муж мы об этом на самом деле знаем, что были определенные вопросы, которые, к сожалению, мы не смогли решить", - поделилась Сагайдачная.

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Новая любовь пришла к Анне неожиданно, во время бракоразводного процесса.

"Это случайность, эта встреча не была какой-то точно запланированной. Это совершенно новый человек в моей жизни, который упал мне как снег на голову, собственно где-то там уже параллельно с разводом", - рассказала актриса.

Сагайдачная отметила, что ее новый избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу и она пока не готова раскрывать его личность.

Недавно стало известно, что актриса снова беременна. Для возлюбленного Анны Сагайдачной будущий малыш станет первенцем. Беременность была запланированной, поэтому актриса решила сообщить радостную новость своему избраннику необычным способом.

Кто такая Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная - талантливая украинская актриса театра, кино и дубляжа.

Наибольшую известность получила благодаря роли Наташи Дорошенко в костюмированной драме "Крепостная". Она сыграла во многих фильмах и сериалах, среди которых "Красная королева", "Справедливость", "Преданная", "Лучший друг". Озвучивает фильмы и мультфильмы на украинском языке. Номинировалась на премию "Телетриумф" за роль в сериале "Красная королева". Воспитывает сына от первого брака, сейчас ждет рождения второго ребенка.

Напомним, звезда "Крепостной" рассказала о горе в семье.

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