Известная украинская актриса беременна во второй раз

Она поделилась с поклонниками радостной новостью.

Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная неожиданно для всех объявила о второй беременности. Знаменитость опубликовала в своем блоге фото с беременным животиком.

В кадре она позирует в белом платье, а в руке держит плюшевого мишку. Заметно, что актриса находится на последних месяцах беременности. Интересно, что до этого Сагайдачная даже не намекала на свое интересное положение.

"Теперь я готова с вами поделиться", - отметила Анна.

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Как отреагировали пользователи сети

"Поздравляю! Вот это я понимаю прекрасная новость"

"Анечка, искренне поздравляю вас. Вы прекрасная актриса, красивая, харизматичная. Счастливого вам материнства"

"Легкой вам беременности и родов"

"Боже, как это мило и красиво"

Отметим, Анна воспитывает сына Тимура от экс-мужа Евгения Третяка, с которым она развелась в 2023 году. После этого она не рассказывала о своей личной жизни. Однако сейчас, судя по всему, она состоит в серьезных отношениях. На ее безымянном пальце красуется золотое кольцо.

Напомним, ранее беременная звезда "Сватов" очаровала кадрами в новом статусе.

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