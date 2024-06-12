Войтенко также ответил, почему решил не звать гостей на роспись.

Украинский актер, звезда сериалов "Коли ми вдома" и "Будиночок на щастя" Константин Войтенко, который на днях сыграл свадьбу, ответил, почему на праздновании не было гостей. Также знаменитость объяснил свой выбор черного наряда на роспись.

Женой актера стала дизайнер Наталья Каминская. Влюбленные обручились в ЗАГСе. Для особого события они выбрали необычные образы. Войтенко был в черном костюме с черной рубашкой, а его возлюбленная - в черном кружевном платье. По словам Константина, они хотели заключить брак в особых для себя образах, но при этом комфортных.

"Относительно наших образов: сразу понимали, что хотим чего-то необычного. Мы точно хотели разделить роспись и празднование свадьбы, поэтому решили сделать образы, которые будут максимально отличаться. И вот именно в этих нарядах черного цвета мы почувствовали себя максимально комфортно для такого события. Мой костюм приехал из Испании с помощью друзей. А невеста нашла платье украинского бренда", - поделился актер в комментарии для "Нового канала".

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На празднование звезды не приглашали гостей. Войтенко говорит, что они хотели провести важный день и насладиться моментом только вдвоем. После росписи влюбленные устроили праздничную фотосессию, а затем поехали в загородный комплекс на два дня.

"В ЗАГСе нас расписали буквально за 15 минут. Кстати, на церемонии вообще не было гостей, потому что мы хотели провести этот день только вдвоем. Потом у нас была невероятная фотосессия. А дальше поехали в загородный комплекс на два дня", - добавил актер.

Напомним, ранее Константин Войтенко развелся с женой спустя семь лет брака.

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