Константин Войтенко не смог сохранить отношения с женой.

Украинский актер Константин Войтенко, известный по ролям в сериалах "Хозяйка", "Село на миллион", "Когда мы дома", развелся с супругой Валентиной спустя семь лет брака. В их семье давно были проблемы: они расходились и сходились. Но в этот раз, судя по всему, пара приняла окончательное решение о разводе.

"Я возвращаю свою девичью фамилию — Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте Валентину Маринину", – написала Валентина в Instagram.

Константин и Валентина Войтенки: конфликт в семье

Стоит отметить, что первая серьезная размолвка между супругами произошла еще в прошлом году, когда Константин принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Тогда супруги разъехались, но поклонники до последнего верили, что они вновь будут вместе.

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На проекте Войтенко даже танец посвятил своей супруге и публично перед ней извинился. Видимо, это произвело впечатление на Валентину, и она вернулась к Константину. Но сейчас они вновь решили поставить точку в своих отношениях, и на этот раз окончательно. При этом они продолжают быть родителями дочери Эмилии, которая появилась на свет в 2016 году.

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