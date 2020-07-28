Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", родила ребенка: известен пол и имя

Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля.

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер впервые стала мамой.

Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля, роды прошли в одном из медучреждений Лос-Анджелеса, сообщает TMZ.

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Пара пока не сообщала о радостном событии, о рождении первенца узнали СМИ.

Журналистам удалось узнать пол новорожденного: Софи Тернер родила девочку. Ее назвали Уилла.

Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года в Лас-Вегасе. Затем они отпраздновали свадьбу во Франции и поделились фото романтической церемонии в сети.

О своей беременности Софи Тернер официально не сообщала. Информацию о состоянии звезды распространили журналисты в феврале 2020 года.

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