Актриса сильно похудела.

Известная британская актриса, звезда сериала "Игра Престолов" Эмилия Кларк изрядно встревожила своих поклонников своим внешним видом. Знаменитость экстремально сильно похудела.

В своем Instagram актриса опубликовала серию новых фотографий. На них звезда позировала в черном платье с открытыми плечами. Она имела изысканный и эффектный вид, однако под платьем ей не удалось скрыть свою худобу.

На кадрах заметно, что 37-летняя Кларк, которая и раньше была довольно стройной, похудела еще больше. Вероятно, знаменитость довольна своим видом и не стесняется тела.

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Правда, ее поклонники напуганы. В комментариях под фото они написали, что критически малый вес Эмилии заставляет их беспокоиться о ее здоровье. Подписчики актрисы считают, она слишком увлеклась похудением и ей стоит набрать несколько килограммов:

"Что случилось с этими пухлыми щеками"

"Мать драконов" стареет"

"Слишком худая"

"Не худей, Эмилия!"

"С вами все окей?"

"Красавица! Но будьте осторожны со своим телом - вы слишком худая"

"Вы больны?"

Стоит указать, что несколько лет назад Кларк выглядела совсем по-другому. Она была стройной. Однако ее худоба не была признаком чего-то болезненного.

Что известно о Кларк

Эмилия родом из Лондона. Настоящую популярность актрисе принесла ее роль в сериале "Игра престолов", где она сыграла "мать драконов" Дейнерис Таргариен. Кроме "Игры престолов", Кларк снялась в нескольких фильмах, таких как "До встречи с тобой" и "Соло: Звездные войны. Истории". Она также работала в театре.

Звезда известна своим участием в благотворительных акциях, в частности, в поддержке борьбы против аневризмы мозга, с которой она сталкивалась лично. Она основала благотворительный фонд SameYou, помогающий людям, которые пережили травмы мозга и инсульты.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась фигурой и рассекретила, сколько кило набрала.

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