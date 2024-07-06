Певица рассказала о своем похудении.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показалась в спортивном зале и назвала собственные методы борьбы с лишним весом. Артистка призналась, что за последнее время поправилась на несколько килограммов.

В своем Instagram исполнительница заговорила о весе и поделилась, что после большого сольного концерта в отпуске она набрала 5 лишних килограммов. Сейчас Могилевская на пути к похудению. Более того, звезда даже поставила себе цель, что к своему дню рождения, 2 августа, она должна сбросить все лишние килограммы.

Относительно методов, с помощью которых знаменитость планирует худеть, то это будут спорт, полное обследование организма, консультации с врачами и правильное питание.

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"Я так прекрасно отдохнула после своего огромного сольного концерта, что набрала пять лишних кило. Хочу ко дню рождения от них избавиться. За последний месяц я выяснила все самое современное относительно питания, чтобы похудеть, косметологии, медикаментов, анализов, которые надо сдать, спорта, танцев, психологов. Можно считать, что я начинаю свой собственный марафон", - отметила Наталья.

Звезда опубликовала снимок из спортивного зала, где похвасталась своими формами. Могилевская позировала на камеру в лосинах и боди. Заметно, что певица занималась растяжкой.

Под фото подписчики артистки засыпали ее комплиментами и поблагодарили за искренность с ними:

"Да до какого августа? Вы сейчас богиня! Наталья, вам очень идет быть счастливой. Пусть это ощущение будет с вами постоянно"

"Уверена, что вы со всем справитесь. Это будет очень круто"

"Да ты и так красотка. Но я уверена, ты достигнешь цели!"

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала сразу двух дочерей и необычный подарок для них. Певица вручила "живой" презент девочкам.

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