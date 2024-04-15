Актер призвал предоставить больше военной помощи Украине.

Известный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, который ранее появился в Киеве вместе со своей девушкой-украинкой, заявил, что ударил бы российского диктатора при личной встрече. Знаменитость в очередной раз поддержал Украину в борьбе с Россией и призвал оказать больше помощи Киеву.

Накануне Шон Пенн представил документальный фильм о войне в Украине "Суперсила" на немецком телевидении. В интервью изданию BILD голливудский актер откровенно рассказал о своем отношении к полномасштабному вторжению. Звезда отметил, что украинцы сейчас объединены, как никогда:

Теперь я, наверное, еще сильнее осознаю, насколько ценна человеческая жизнь. Мы знаем, что моя страна, США, совсем не единая, это скорее Объединенные Штаты Америки. А люди в Украине, наоборот, объединились против россиян. Мы, американцы, можем только поучиться этому единству. Потому что Украина - это эпицентр человечности в мире. А человечность - лекарство для души.

В фильме изображена личная встреча Шона Пенна и актера Джека Николсона с Путиным. Их разговор состоялся в далеком 2001 году в Москве. На вопрос журналиста о том, что кинорежиссер сделал бы при встрече с российским президентом снова, тот ответил: "Ударил".

"К сожалению, я вижу, что моему правительству сегодня не хватает воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой. Я верю в стойкость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории, включая Крым. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я дитя войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну", - поделился Пенн.

Напомним, ранее Шон Пенн нашел хитрый способ помочь Украине.

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