На саммите первых леди и джентльменов он нежно держал избранницу за руку.

Голливудский актер Шон Пенн, который поддерживает Украину, приехал в Киев. Он посетил Саммит первых леди и джентльменов, основанный женой президента Владимира Зеленского. Актер отправился на мероприятие не один, вместе с ним была его избранница.

Так, на фото, которые появились на сайте президента Украины, рядом с Пенном можно заметить украинскую актрису Ольгу Коротяеву. Он нежно держал ее за руку и не скрывал, что пришел на саммит вместе с ней.

Для мероприятия Пенн выбрал стильный костюм с галстуком и белоснежной рубашкой. Также актер прикрепил на пиджак аксессуар, которым подчеркнул свою позицию относительно Украины - значок с нашей страной. Избранница артистка примерила сдержанный аутфит в темных тонах.

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Что известно об отношениях Пенна с украинкой

Актер, который поддерживает Украину и неоднократно приезжал в нашу страну на фоне полномасштабной войны, начал отношения с Коротяевой примерно весной этого года. Именно тогда его начали замечать на свиданиях с украинкой.

Актер и его избранница не комментируют отношения, однако уже не скрывают того, что они вместе.

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