Зибров заявил, что откажется от своих легендарных усов и назвал причину

Артист Павел Зибров много лет носит роскошные усы, которые являются его фишкой. Однако он готов отказаться от них, но при одном условии.
Как он рассказал в интервью "Апострофу", он ждет крупный донат на ВСУ. И как только найдется человек, который задонатит на целый танк, он сразу же избавиться от своих усов.
"Я жду предложения, когда кто-то выдвинет свою кандидатуру — бизнесмены, компании, те, кто может задонатить на целый танк", — сказал Зибров.
Он добавил, что и сам не сидит без дела. Во время полномасштабной войны он собирает средства на нужды украинской армии, а также выступает на благотворительных концертах.
"В своем режиме работаю, даю благотворительные концерты, собираю средства, поддерживаю наших воинов на позициях и в госпиталях, поднимаю дух и часто донатим с семьей", — добавил артист.
Напомним, ранее 67-летний Павел Зибров заявил, что готов воевать на фронте.
"Я уже парень взрослый, немножко за... Но сила и мощь во мне есть, и если потребуется, конечно, возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну", — сказал певец.