Зибров заявил, что откажется от своих легендарных усов и назвал причину

Он готов сбрить усы за крупный донат.

Артист Павел Зибров много лет носит роскошные усы, которые являются его фишкой. Однако он готов отказаться от них, но при одном условии.

Как он рассказал в интервью "Апострофу", он ждет крупный донат на ВСУ. И как только найдется человек, который задонатит на целый танк, он сразу же избавиться от своих усов.

"Я жду предложения, когда кто-то выдвинет свою кандидатуру — бизнесмены, компании, те, кто может задонатить на целый танк", — сказал Зибров.

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Он добавил, что и сам не сидит без дела. Во время полномасштабной войны он собирает средства на нужды украинской армии, а также выступает на благотворительных концертах.

"В своем режиме работаю, даю благотворительные концерты, собираю средства, поддерживаю наших воинов на позициях и в госпиталях, поднимаю дух и часто донатим с семьей", — добавил артист.

Напомним, ранее 67-летний Павел Зибров заявил, что готов воевать на фронте.

"Я уже парень взрослый, немножко за... Но сила и мощь во мне есть, и если потребуется, конечно, возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну", — сказал певец.

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