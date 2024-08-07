'Возьму оружие в руки': 67-летний Павел Зибров готов воевать на фронте

Он заявил о готовности защищать свою страну.

Украинский артист Павел Зибров не исключает, что наступит момент, когда ему придется взять в руки оружие и отправиться на фронт, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

В интервью "Апострофу" он рассказал, что каждый сейчас должен делать то, что приблизит страну к победе.

"Я уже парень взрослый, немножко за... Но сила и мощь во мне есть, и если потребуется, конечно, возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну", - сказал артист.

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Он добавил, что гордиться артистами, которые сменили микрофон на оружие и отправились на фронт. Уважает он и тех, кто находится в тылу, но приезжать к военным с концертами и поднимает их боевой дух.

"Уважения заслуживают и те знаменитости, которые поддерживают боевой дух, приезжают на передовую к ребятам, в госпитали, организовывают и участвуют в концертах в поддержку, собирают средства на все нужды армии. Каждый на своем месте должен делать все ради нашей победы. Главная роль артиста – быть нужным зрителю, воинам, своему государству, сделать все возможное для победы как в тылу, так и на фронте", — отметил певец.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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