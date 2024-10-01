УНИАН расскажет подробности личной жизни артистов, исполнивших роли Балюка, Гончара, Руденко и других.

В сентябре состоялась премьера второго сезона одного из самых популярных сериалов в Украине "Женский доктор. Новая жизнь". Картина пришлась по душе тысячам украинцев из-за интересного и напряженного сюжета. Сериал рассказывает об историях пациентов и врачей и каждый раз интригует зрителей концовкой.

Известных всем сериальных героев воплотили популярные украинские актеры, в частности, Тарас Цымбалюк, Андрей Исаенко, Анастасия Цимбалару и другие. Истории их персонажей знают все поклонники "Женского доктора", но в то же время у каждого из артистов есть своя личная жизнь. Об отношениях и пути к популярности актеров сериала - далее в материале УНИАН.

Андрей Исаенко (Михаил Гончар)

Андрей играет главного персонажа сериала - акушера-гинеколога Михаила Гончара. Он известный украинский актер, который стал известным благодаря своим ролям в фильмах "Киборги. Герои не умирают", "Сказка про деньги", "Захар Беркут", "Щедрик". Исаенко родился в Запорожье в 1986 году, но переехал в столицу, чтобы строить свою карьеру там. Актер стал заслуженным артистом Украины и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Видео дня

Сейчас он работает в Киевском академическом театре драмы и комедии. Артист уже 13 лет в браке с режиссером Олесей Моргунец. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Мария. Кстати, девочка также снималась в "Женском докторе. Новая жизнь", где сыграла дочь Гончара.

Тарас Цымбалюк (Андрей Балюк)

Артист родился в 1989 году в Черкасской области. Он стал известным благодаря ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Черный ворон" и фильме "Конотопская ведьма". Сейчас Цымбалюка считают одним из самых популярных украинских актеров. В "Женском докторе" он сыграл роль гинеколога Балюка.

В 2021 году он женился на стилистке Тине Антоненко. Однако их брак продлился недолго, и уже через год пара распалась. Сейчас Тарас уже более двух лет состоит в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Женщина создала собственный бренд одежды и открыла ресторан. Пока пара не спешит с женитьбой. Детей у актера нет.

Анастасия Цимбалару (Елена Руденко)

Анастасия родом из Одесской области. Карьера 32-летней актрисы стремительно развивается. Артистка известна по ролям в сериалах "Скорая помощь", "Папик", фильмах "Не могу забыть тебя", "Новогодний переполох". В "Женском докторе" она играет роль гинеколога Елены Руденко.

Актриса более 10 лет состояла в отношениях, из которых 2 в браке, с известным актером Григорием Баклановым, который снимался в сериале "Поймать Кайдаша". В марте 2024 года Цимбалару опубликовала пост, где шокировала поклонников новостью. Стало известно, что звездная пара решила расстаться. Как рассказывала Анастасия, после разрыва ее сердце остается свободным.

Алексей Нагрудный (Юрий Сердюк)

В сериале артист предстал в роли заместителя директора центра Юрия Сердюка. Кроме "Женского доктора" 50-летний Нагрудный снимался в картинах "Кровь ангела", "Подари мне жизнь", "Сердце матери", "Солнечный ноябрь". Он родом из Луганской области. Его дебют в кино состоялся в 2004 году с ролью в сериале "Небо в горошек". Сейчас Алексей работает в Киевском академическом театре "Золотые ворота".

Известно, что артист дважды был женат. Первой его женой была актриса Ольга Чурсина. Пара обручилась в 2007 году, но впоследствии они развелись. В 2019 году Алексей закрутил роман с кастинг-директором Светланой Горошковой. Супруги воспитывают двух сыновей.

Надежда Левченко (Оксана Кондратюк)

Кинозвезда присоединилась к актерскому составу сериала уже во время съемок второго сезона. Она сыграла роль УЗИ-специалиста. 39-летняя артистка родом из Львовской области. В 2016 году Надежда получила звание заслуженной артистки Украины и была награждена премией имени Леси Украинки за роль в трагикомедии "Очень простая история".

Актриса дебютировала на телеэкранах с сериалом "Дежурный врач". Она также снималась в "Перевозчике" и "Отступниках".

Сейчас артистка работает в Ивано-Франковском драматическом театре имени И. Франко. В 18 лет Надежда родила сына Даниила, которому сейчас уже 21 год. О том, свободно ли сердце актрисы, пока неизвестно.

Напомним, ранее звезда "Женского доктора" Ярослав Шахторин рассказал о страхе мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: