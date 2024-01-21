Женщина долго не могла прийти в себя.

Украинская певица Евгения Власова долгое время не выходила на связь к своим поклонникам. Однако недавно рассказала в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, почему не появляется на публике.

"У меня после "Танцев со звездами" не было ни физических, ни психологических сил. Мне было очень тяжело, ведь сам процесс шоу - это невероятно сложный процесс внутренне. Была задача создавать какой-то образ. я сказала: "Если не прекратите это делать, то я уйду". Сколько я там была, я постоянно пыталась уйти, а мне говорили, что ты не можешь уйти, потому что у тебя есть договор", - рассказала певица.

Оказалось, что после проекта из-за войны в Украине женщина почти два года жила в Чехии с дочерью Ниной.

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"Уехала я тогда, когда у нас была Буча и Ирпень, когда мы все это слышали здесь. Я себе говорила: "Женя, ты должна встать, ехать, собирать чемоданы и спасать своего ребенка. Ты не можешь себе позволить лежать", - отметила певица.

Однако Власова уже вернулась в Украину и планирует оставаться дома.

"У меня большой дом в Украине. А я жила в Чехии в квартире еще меньшей, чем в той, где я родилась. У нас был человек, который хорошо заботился обо мне и дочери. Он должен был дать мне работу, но не дал", - подчеркнула Евгения.

Также артистка рассказала, что некоторое время она имела сбережения и жила на них. Впоследствии начала преподавать вокал онлайн. Сейчас она не хочет возвращаться на сцену и нашла для себя новое призвание.

"На сегодня я, наверное, духовный практик, который работает с людьми через голос, вибрацию, частоты. Может, мне кажется, но я чувствую, что занимаюсь тем, что я люблю и к чему шла очень много лет. То, что я действительно несла в себе, в своем голосе, в своем теле", - сказала Евгения.

Что известно о Евгении Власовой

Певица Евгения Власова родилась в Киеве. После школы она поступила в музыкальное училище им. Глиера. В 2000 году Евгения познакомилась с Дмитрием Костюком, который стал ее продюсером, а затем мужем. У пары родилась дочь Нина.

Пик творческой активности Евгении пришелся на середину "нулевых". Тогда она запомнилась хитами "Я - живая река", "О тебе", "Ветер надежды" и многими другими песнями.

Далее Власова рассказывала, что врачи установили ей страшный диагноз - рак. К счастью, певице удалось преодолеть тяжелую болезнь, после чего она вернулась к пению.

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