Хореограф поделился важной новостью в сети.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал об особом празднике в семье. Танцор поделился трогательными кадрами с маленькой дочкой.

На днях дочери знаменитости и его жены - гимнастки Натальи Татаринцевой - исполнилось 2 месяца. По случаю праздника супруги устроили фотосессию для девочки. Как известно, долгожданную дочь звездная пара решила назвать необычным именем - Леля. На кадрах малышка позировала на руках у новоиспеченных родителей и в коляске.

Татаринцева в своем Instagram поделилась важной новостью. Вскоре их семья переедет в новое жилье. Сейчас Евгений и Наталья занимаются строительством собственного большого дома с бассейном под Киевом. Гимнастка опубликовала новую фотографию возле дома и намекнула, что совсем скоро их ждет переезд.

Видео дня

Также жена хореографа поделилась фото с любимым и Лелей и продемонстрировала, как проходят их будни. В подписи к фотографиям с дочкой супруги признались, что наслаждаются отцовством и с каждым днем все лучше понимают кроху.

"Два месяца. Спасибо, что выбрала нас своими родителями. Ты очаровательная девочка и мы уже лучше понимаем тебя, а ты нас", - рассказал Кот.

Отметим, что пара познакомилась на шоу "Україна має талант". На проекте хореограф работал режиссером-постановщиком, а его будущая жена была участницей шоу. Между ними возникла симпатия и звезды закрутили роман.

В 2019 году Женя и Наталья поженились. Церемония росписи была за границей, на острове Муреа. А уже в июле этого года у них родилась дочь.

Напомним, ранее жена Кота показала трогательные фото с выписки из роддома. Супруги также поделились кадрами первых дней крохи дома.

Вас также могут заинтересовать новости: