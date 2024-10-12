Супруга хореографа также рассказала о характере крохи.

Известный украинский хореограф Женя Кот и его избранница - гимнастка Наталья Татаринцева - поделились порцией семейного контента в сети. Супруги рассказали об особом празднике в их семье.

В пятницу, 11 октября, их крошечной дочери, которая родилась в июле этого года, исполнилось 3 месяца. По случаю праздника пара опубликовала новые кадры с Лелей в Instagram. Семья сделала импровизированную фотосессию у себя дома. Девочка позировала на камеру в белом костюме с бантиком на голове. Также на одном из фото показались и сами Евгений и Наталья, которые держали дочь на руках.

В подписи к снимкам Татаринцева рассказала о характере Лели. По ее словам, девочка в довольно юном возрасте уже очень подвижная и эмоциональная. Гимнастка добавила, что каждый день малышка удивляет их новыми достижениями и не позволяет скучать.

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"3 месяца леди Леле. Мы приятно шокированы каждый день от всего, что происходит! Наша педиатр говорит: эта девочка ну очень активная, подвижная и эмоциональная, как и родители. Поэтому готовьтесь, мама и папа. Будет вам весело", - отметила Наталья.

В комментариях подписчики поздравили кроху с мини-праздником и подискутировали, на кого больше похожа Леля. Большинство убеждены, что она - маленькая копия Кота, а также отметили красоту девочки:

"Искренние поздравления"

"Она взрослее и серьезнее вас двоих. Будьте счастливы"

"Какие вы все милые и классные. Доченька такая сладенькая. Искренне поздравляю"

"Это же надо такую супер копию себя родить. Пусть будет здорова и счастлива!"

Напомним, ранее Наталья Татаринцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Гимнастка заболела ковидом вместе с 2-месячной дочкой.

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