Она также рассказала об их состоянии сейчас.

Жена украинского хореографа Жени Кота - танцовщица Наталья Татаринцева - пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Вслед за своим мужем, который недавно заболел ковидом, она вместе с 2-месячной дочкой Лелей тоже подхватили вирус. Наталья отметила, что у них обнаружили новый штамм коронавируса.

"Последние два дня были сложными. Ковид, FLiRT нас не обошел стороной. И мы почувствовали на себе 39,3. Вы были правы. Изолироваться не было необходимости. Теперь мы тоже это знаем. Но изменили картинку - это позитивный момент", - написала Татаринцева в своем Instagram.

Видео дня

Она также рассказала, какие первые симптомы вируса почувствовала у дочери:

"Солнышко Леля начала кашлять и мы посетили нашего педиатра для дополнительного осмотра, хотя это больше для моего спокойствия, потому что, я пока очень сложно переживаю эти все новые состояния и много чего боюсь. А вот Леля - молодец, на позитиве справляется с болезнью, хорошо ест, улыбается, и даже разговаривает на своем двухмесячном языке. А еще мы взвесились и эта леди уже 5,5 килограммов. И это чувствуется".

Сейчас звездная семья уже воссоединилась и вместе дома на карантине.

Напомним, ранее певица Джамала показала 4-месячного сына и рассказала, что помогает ей худеть после родов.

Вас также могут заинтересовать новости: