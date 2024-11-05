Наталья Татаринцева призналась, что сейчас они с мужем пытаются восстановить отношения.

Жена известного украинского хореографа Евгения Кота - гимнастка и тренер Наталья Татаринцева - откровенно рассказала, как изменились их отношения с появлением первенца. Женщина призналась, что у них сейчас непростой период в браке.

Как известно, три месяца назад у супругов родилась дочь Леля. В целом пара состоит в браке уже 5 лет. По словам Натальи, появление на свет девочки очень повлияло на их отношения. Несмотря на то, что Леля была очень желанным младенцем, влюбленным сначала было сложно адаптироваться, что появился еще один член их семьи.

Татаринцева и Кот справились с новыми вызовами, возникшими с рождением дочери, но сейчас они пытаются восстановить свои отношения и вернуть те чувства, которые были раньше. В частности, пара начала больше времени уделять романтике в браке и сходила на свидания только вдвоем.

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"Мне безусловно очень нравится, что теперь у нас есть дочь, но... Я очень хочу сохранить ту любовь, которая есть в нашей паре, - поделилась Наталья.

Гимнастка не скрывает, что как и большинство пар, они переживают сложный период, однако не опускают рук и борются за свою любовь. Жена Кота убеждена, что благодаря их стараниям и настойчивости, они смогут наладить отношения. Женщина отмечает, что такие периоды делают брак только крепче и все, что они переживают вместе, абсолютно нормально.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы восстановить наши отношения, ведь знаем, что каждая пара проходит через непростые моменты и это абсолютно ок", - подчеркнула Татаринцева.

Напомним, ранее Наталья Татаринцева показала, как похудела за 3 месяца после родов. Ее результаты просто поражают. Она раскрыла свой секрет похудения.

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