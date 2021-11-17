Украинский телеведущий Дмитрий Гордон предстал на новом фото со своей женой Алесей Бацман.
Супруги решили подурачиться на камеру, поэтому Алеся свои волосы положила на голову Гордону. Кроме того, она с юмором поинтересовалась у поклонников, отращивать ли волосы лысому Дмитрию.
Поклонники пришли в восторг от их снимка. Они начали активно комментировать фотографию и делиться своими впечатлениями от увиденного.
"Дмитрию нужно челку сделать как у Клеопатры", "Класс, одна коса на двоих", "Настоящий казак", "Съёмки для рекламы элитного шампуня", "Алеся, если поможешь отрастить, то я тоже к вам приеду отращивать", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.
Читайте также"Настоящий казак": Амадор Лопес показал брутальную прическуНапомним, Алеся Бацман с 2011 года состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.
Ранее Дмитрий Гордон также повеселил сеть фото с отпуска. В кадре он позировал со своей супругой, которая предстала в купальнике.
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