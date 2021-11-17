На голове Гордона внезапно появились волосы.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон предстал на новом фото со своей женой Алесей Бацман.

Супруги решили подурачиться на камеру, поэтому Алеся свои волосы положила на голову Гордону. Кроме того, она с юмором поинтересовалась у поклонников, отращивать ли волосы лысому Дмитрию.

Поклонники пришли в восторг от их снимка. Они начали активно комментировать фотографию и делиться своими впечатлениями от увиденного.

"Дмитрию нужно челку сделать как у Клеопатры", "Класс, одна коса на двоих", "Настоящий казак", "Съёмки для рекламы элитного шампуня", "Алеся, если поможешь отрастить, то я тоже к вам приеду отращивать", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

Читайте также"Настоящий казак": Амадор Лопес показал брутальную прическуНапомним, Алеся Бацман с 2011 года состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.

Ранее Дмитрий Гордон также повеселил сеть фото с отпуска. В кадре он позировал со своей супругой, которая предстала в купальнике.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич