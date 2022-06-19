Певица расплакалась прямо на сцене.

Украинская певица Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, на территории которой РФ развязала полномасштабную войну.

Певица исполнила свою новую песню на английском языке "YOU CRYING" и расплакалась прямо на сцене. Почти все выступление звезда была в слезах. Ее эмоции передались и поклонникам, которые также не смогли сдержать слез.

Позже видео с ее выступления появилось в социальной сети TikTok. Пользователи отметили, что это было очень чувственное и проникновенное исполнение, которое точно никого не оставило равнодушным.

"Я просто хочу вернуться (в Украину, - УНИАН)", - подписала ролик Каменских.

"Ты не просто украинская артистка, ты - украинская душа", "Плачу вместе с тобой", "Мы так плакали в Киеве, когда услышали, как над нами летит ракета", "Мы все преодолеем", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских сквозь слезы рассказала о своем заболевании.

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