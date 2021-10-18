Артист, кажется, до сих пор выясняет отношения с экс-супругой.

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика, Лариса Созаева, на своей страничке в Facebook рассказала, что очень быстро похудела. А виной тому поведение ее экс-супруга. По ее словам, артист выгоняет ее из квартиры.

"Я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь как тростиночка. Потому что желудок - это второй мозг и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите, или берите пример с бывшего мужа", - сказала женщина.

Поклонники Ларисы отправили эти сторизы новой жене Павлика и по совместительству его концертному директору Екатерине Репяховой. Девушка, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой, сказала, что не видела эти видео. Также она добавила, что ей уже накипело и сегодня она расскажет всю правду о бывшей жене артиста и об их отношениях.

Кроме того, Екатерина отметила, что ранее Лариса с фейковых страничек писала ей разные гадости, а потом одну из них сделала своей личной, забыв о том, что делала с нее ранее.

Напомним, ранее жена Павлика рассказала, что старшие дети мужа до сих пор не познакомились с их сыном.

Первый раз он вступил в брак в 18 лет. Тогда его женой стала девушка Лида, с которой у них родился сын Александр. После развода с Лидой артист познакомился с девушкой из Узбекистана Светланой. У них родилась дочь Кристина.

В третьем браке с Ларисой у Павлика родился сын Павел, который в 2020 году умер от рака. В 2020 году артист женился в четвертый раз. Его избранницей стала Екатерина, которая недавно родила ему сына Михаила.

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Автор: Диана Могилевич