Жена победителя проекта "Голос. Дети" Романа Сасанчина Иванна в своем Instagram-блоге похвасталась семейной идиллией с мужем. Так, пара отправилась на совместную прогулку с дочерью Элизабет, где они сделали несколько кадров на фоне осенних пейзажей.
Влюбленные позируют с маленькой дочкой и нежно обнимают друг друга. Следует отметить, что подписчики Иванны очень умилились, глядя на эти кадры.
Реакция соцсетей
Вот что подписчики написали в комментариях к новой фотосессии семьи Романа Сасанчина:
- "Какие котики!"
- "Очень красивые"
- "Самые лучшие"
- "Какие вы милые, счастья вам!"
- "Красивая, милая и отличная молодая семья! Всего вам самого наилучшего!"
"Просто мы, такие, как есть! Спасибо Богу за мою семью", - написала Иванна Сасанчина под совместными снимками с дочкой и мужем.
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин восхитил сеть трогательным фото с дочерью.
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