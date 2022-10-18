Иванна впервые за долгое время опубликовала в своем блоге совместные снимки с Романом.

Жена победителя проекта "Голос. Дети" Романа Сасанчина Иванна в своем Instagram-блоге похвасталась семейной идиллией с мужем. Так, пара отправилась на совместную прогулку с дочерью Элизабет, где они сделали несколько кадров на фоне осенних пейзажей.

Влюбленные позируют с маленькой дочкой и нежно обнимают друг друга. Следует отметить, что подписчики Иванны очень умилились, глядя на эти кадры.

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Вот что подписчики написали в комментариях к новой фотосессии семьи Романа Сасанчина:

"Какие котики!"

"Очень красивые"

"Самые лучшие"

"Какие вы милые, счастья вам!"

"Красивая, милая и отличная молодая семья! Всего вам самого наилучшего!"

"Просто мы, такие, как есть! Спасибо Богу за мою семью", - написала Иванна Сасанчина под совместными снимками с дочкой и мужем.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин восхитил сеть трогательным фото с дочерью.

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